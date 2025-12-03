Quentin Ghomari Trio ‘Ôtrium’ / Zoot Sundays! JASS CLUB PARIS Paris
Quentin Ghomari Trio ‘Ôtrium’ / Zoot Sundays! JASS CLUB PARIS Paris dimanche 26 avril 2026.
Les artistes du collectif présentent leurs projets du moment, leurs nouvelles compositions, mais aussi des hommages aux grands noms du jazz. Une ambiance chaleureuse à découvrir, grâce à la belle énergie du collectif !
Ce dimanche / Quentin Ghomari Trio ‘Ôtrium’
Quentin Ghomari / trompette
Yoni Zelnik / contrebasse
Antoine Paganotti / batterie
Le Zoot, c’est qui ?
Noé Codjia, David Paycha, Neil Saidi, Thomas Gomez, Clément Trimouille, Clément Daldosso, Noé Huchard, Luca Fattorini, Mathieu Najean, César Poirier, Jeanne Michard… et bien d’autres.
JASS CLUB PARIS
141 Rue de Tolbiac 75013
www.jassclub.paris
contact@jassclub.paris
09 54 56 79 01
Tickets concerts au guichet majorés de 3 euros, pensez à réserver !
Chaque dimanche soir, le club vibre aux couleurs du Zoot Collectif ! Des formations qui changent, des idées neuves, pour vous proposer un rendez-vous jazz vivant et spontané.
Le dimanche 26 avril 2026
de 19h30 à 20h30
payant
De 15 à 19 euros.
Tout public.
JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au samedi de 19h à 2h
Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h
Infos & privatisation
