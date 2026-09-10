Quentovic, naissance et évolution d’un quartier emblématique (à pied), Place Quentovic, Le Touquet-Paris-Plage

Informations pratiques

Quentovic, naissance et évolution d’un quartier emblématique (à pied) Samedi 19 septembre, 16h30 Place Quentovic Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Le quartier Quentovic est l’un des quartiers emblématiques du Touquet-Paris-Plage. Situé à l’entrée originelle de Paris-Plage, ce quartier ouvrier a accueilli les premiers grands hôtels, ainsi que certaines des plus belles villas de la station, devenues des monuments historiques pour quelques-unes. Partez à la découverte de ces nombreux secrets ! Samedi à 16h30 (durée : 1h30) | Réservation obligatoire au 03 21 06 72 00 ou sur www.letouquet.com | Départ : Place Quentovic, rue de Metz, entre l’avenue de Quentovic et la rue Joseph Duboc | Animé par le Pôle Patrimoine & Nature du Touquet&Co

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