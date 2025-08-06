QUERENCIA Carcassonne

QUERENCIA Carcassonne jeudi 26 mars 2026.

QUERENCIA

33 Rue Courtejaire Carcassonne Aude

Tarif : 36 – 36 – 42 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-26 20:30:00

fin : 2026-03-26

Date(s) :

2026-03-26

Antonio Najarro nous propose Querencia . Un voyage envoutant à travers la beauté et l’esthétique des différents styles de la danse espagnole l’école bolera , la danse stylisée, la danse traditionnelle et le fl amenco, où les costumes et tous les accessoires accompagnent l’interprétation de ces styles, comme le chapeau de Cordoue, le châle de Manille, la cape espagnole, la bata de cola et l’instrument le plus caractéristique de Najarro, les castagnettes.

Décoré de la médaille des Beaux-Arts par le Roi d’Espagne, Antonio Najarro est considéré comme le choréagraphe emblématique de la danse espagnole grâce à l’élégance, la technique irréprochable et la qualité de ses spectacles.

Après le grand succès du dernier spectacle de la compagnie d’Antonio Najarro, Alento, dans lequel la danse stylisée et le fl amenco évoluent vers des formes plus contemporaines, montrant ainsi un nouveau langage et une nouvelle esthétique de la danse, Antonio Najarro aborde sa sixième production, avec le désir de revisiter ses origines, de récupérer et d’exalter l’inspiration du langage des grands ballets chorégraphiques qui ont fait de grandes fi gures comme Antonio Ruiz Soler, Mariemma, parmi d’autres.

33 Rue Courtejaire Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 11 59 15 pacbilletterie@mairie-carcassonne.fr

English :

Antonio Najarro presents « Querencia ». An enchanting journey through the beauty and aesthetics of the different styles of Spanish dance: the « bolera » school, stylized dance, traditional dance and fl amenco, where costumes and accessories accompany the interpretation of these styles, such as the Cordoba hat, the Manila shawl, the Spanish cape, the « bata de cola » and Najarro?s most characteristic instrument, the castanets.

Awarded the Medal of Fine Arts by the King of Spain, Antonio Najarro is considered the emblematic choreographer of Spanish dance, thanks to the elegance, impeccable technique and quality of his shows.

After the great success of Antonio Najarro?s last show, Alento, in which stylized dance and fl amenco evolved towards more contemporary forms, demonstrating a new language and aesthetic of dance, Antonio Najarro embarks on his sixth production, with the desire to revisit his origins, to recover and exalt the inspiration of the language of the great choreographic ballets that made great fi gures such as Antonio Ruiz Soler and Mariemma, among others.

German :

Antonio Najarro präsentiert uns « Querencia ». Eine bezaubernde Reise durch die Schönheit und Ästhetik der verschiedenen Stile des spanischen Tanzes: die « bolera »-Schule, der stilisierte Tanz, der traditionelle Tanz und der Fl amenco, wobei die Kostüme und alle Accessoires die Interpretation dieser Stile begleiten, wie der Hut aus Cordoba, der Schal aus Manila, der spanische Umhang, die « bata de cola » und Najarros charakteristischstes Instrument, die Kastagnetten.

Antonio Najarro wurde vom spanischen König mit der Medaille der Schönen Künste ausgezeichnet und gilt dank der Eleganz, der makellosen Technik und der Qualität seiner Aufführungen als der emblematische Choreograph des spanischen Tanzes.

Nach dem großen Erfolg der letzten Aufführung von Antonio Najarros Ensemble, Alento, in der sich der stilisierte Tanz und der Fl amenco zu zeitgenössischeren Formen entwickelten und eine neue Tanzsprache und -ästhetik zeigten, geht Antonio Najarro seine sechste Produktion an, mit dem Wunsch, seine Ursprünge wieder aufleben zu lassen und die Inspiration der Sprache der großen choreografischen Ballette, die große Persönlichkeiten wie Antonio Ruiz Soler, Mariemma u.a. hervorgebracht haben, wiederzugewinnen und zu verherrlichen.

Italiano :

Antonio Najarro ci porta Querencia. Un viaggio incantato attraverso la bellezza e l’estetica dei diversi stili di danza spagnola: la scuola della bolera, la danza stilizzata, la danza tradizionale e il fl amenco, dove i costumi e tutti gli accessori accompagnano l’interpretazione di questi stili, come il cappello di Cordoba, lo scialle di Manila, la mantella spagnola, la « bata de cola » e lo strumento più caratteristico di Najarro, le nacchere.

Insignito della Medaglia delle Belle Arti dal Re di Spagna, Antonio Najarro è considerato il coreografo emblematico della danza spagnola grazie all’eleganza, alla tecnica impeccabile e alla qualità dei suoi spettacoli.

Dopo il grande successo dell’ultimo spettacolo della compagnia Antonio Najarro, Alento, in cui la danza stilizzata e il fl amenco si sono evoluti in forme più contemporanee, dimostrando un nuovo linguaggio e una nuova estetica della danza, Antonio Najarro si cimenta nella sua sesta produzione, con il desiderio di rivisitare le sue origini, recuperando ed esaltando l’ispirazione del linguaggio dei grandi balletti coreografici che hanno prodotto figure di spicco come Antonio Ruiz Soler e Mariemma, tra gli altri.

Espanol :

Antonio Najarro nos trae Querencia. Un viaje hechizante por la belleza y la estética de los diferentes estilos de la danza española: la escuela bolera, la danza estilizada, la danza tradicional y el fl amenco, donde el vestuario y todos los complementos acompañan la interpretación de estos estilos, como el sombrero cordobés, el mantón de Manila, la capa española, la bata de cola y el instrumento más característico de Najarro, las castañuelas.

Galardonado con la Medalla de las Bellas Artes por el Rey de España, Antonio Najarro está considerado el coreógrafo emblemático de la danza española gracias a la elegancia, impecable técnica y calidad de sus espectáculos.

Tras el gran éxito del último espectáculo de la compañía de Antonio Najarro, Alento, en el que la danza estilizada y el fl amenco evolucionaron hacia formas más contemporáneas, mostrando un nuevo lenguaje y estética de la danza, Antonio Najarro se embarca ahora en su sexta producción, con el deseo de revisitar sus orígenes, recuperando y exaltando la inspiración del lenguaje de los grandes ballets coreográficos que produjeron grandes figuras como Antonio Ruiz Soler y Mariemma, entre otros.

