Quesnoy-sur-Deule Répare avec le repair café Eco-quesnoysien ! salle festi’val Quesnoy-sur-Deûle samedi 18 octobre 2025.

accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-18T09:00:00 – 2025-10-18T12:00:00

Fin : 2025-10-18T09:00:00 – 2025-10-18T12:00:00

salle festi'val 167 rue de Lille 59890 Quesnoy sur Deûle Quesnoy-sur-Deûle 59890 Nord Hauts-de-France repaircafe@eco-quesnoysiens.fr

Dans le cadre des Hauts-de-France Réparent, venez réparer avec nous vos objets du quotidien : petit électroménager. C’est en accès libre. Un objet par personne.