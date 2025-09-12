Qu’est ce que le Reiki ! Lons-le-Saunier
22 Rue Sébile Lons-le-Saunier Jura
Venez découvrir » La méthode secrète pour inviter le bonheur » Mikao USUI
Au cours de cette soirée gratuite, je répondrai à toutes les questions que vous vous poser sur le Reiki.
Dans un temps d’échange convivial, venez découvrir cette méthode, traditionnelle au Japon. Méthode simple et efficace de bien-être, de relaxation, de régénération et de revitalisation qui se pratique par le toucher et l’imposition des mains pour soi et pour les autres.
Au delà de l’aspect bien-être, énergétique, le Reiki est une démarche d’évolution personnelle, un « art de vivre ».
Je serai ravie de partager ce moment avec vous ! .
22 Rue Sébile Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté
