Qu’est ce que le Reiki ! Lons-le-Saunier

Qu’est ce que le Reiki ! Lons-le-Saunier vendredi 12 septembre 2025.

Qu’est ce que le Reiki !

22 Rue Sébile Lons-le-Saunier Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-12 18:00:00

fin : 2025-09-12 21:00:00

Date(s) :

2025-09-12

Venez découvrir » La méthode secrète pour inviter le bonheur » Mikao USUI

Au cours de cette soirée gratuite, je répondrai à toutes les questions que vous vous poser sur le Reiki.

Dans un temps d’échange convivial, venez découvrir cette méthode, traditionnelle au Japon. Méthode simple et efficace de bien-être, de relaxation, de régénération et de revitalisation qui se pratique par le toucher et l’imposition des mains pour soi et pour les autres.

Au delà de l’aspect bien-être, énergétique, le Reiki est une démarche d’évolution personnelle, un « art de vivre ».

Je serai ravie de partager ce moment avec vous ! .

22 Rue Sébile Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 46 37 32 71 catherineloiseau@orange.fr

English : Qu’est ce que le Reiki !

German : Qu’est ce que le Reiki !

Italiano :

Espanol :

L’événement Qu’est ce que le Reiki ! Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2025-08-07 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)