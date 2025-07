QU’EST CE QUE LE THÉÂTRE , THÉÂTRE DE L’ULTIME Espace Culturel SCELIA Sargé-lès-le-Mans

QU’EST CE QUE LE THÉÂTRE , THÉÂTRE DE L’ULTIME

Espace Culturel SCELIA 28 Rue Didier Pironi Sargé-lès-le-Mans Sarthe

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Début : 2025-11-21 20:30:00

fin : 2025-11-21 21:30:00

2025-11-21

Dans une atmosphère intime et décontractée, Qu’est-ce que le théâtre ? vous dit tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l’art dramatique sans jamais oser le demander.

Toutes les enquêtes d’opinion le prouvent l’art dramatique arrive aujourd’hui en tête des sujets qui inquiètent les français, juste après les attentats terroristes, les crises sanitaires et le réchauffement climatique.

Face à cette inquiétude, des professionnels reconnus

répondent aux questions que tous se posent :

– Comment dépasser l’angoisse de la réservation ?

– Faut-il avoir du talent pour devenir spectateur ?

– A-t-on le droit de s’endormir ?

– Est-ce qu’on peut retirer ses chaussures ?

– Quand deux comédiens s’embrassent, est-ce qu’ils mettent la langue ?

Etc… .

Espace Culturel SCELIA 28 Rue Didier Pironi Sargé-lès-le-Mans 72190 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 76 38 50 scelia@sargeleslemans.fr

English :

In an intimate and relaxed atmosphere, What is Theatre? tells you everything you’ve always wanted to know about the dramatic arts but were afraid to ask.

German :

In einer intimen und entspannten Atmosphäre erzählt Ihnen Was ist Theater? alles, was Sie schon immer über die Schauspielkunst wissen wollten, aber nie zu fragen wagten.

Italiano :

In un’atmosfera intima e rilassata, Qu?est-ce que le théâtre? racconta tutto ciò che avreste sempre voluto sapere sull’arte drammatica ma che avevate paura di chiedere.

Espanol :

En un ambiente íntimo y distendido, Qu?est-ce que le théâtre? le cuenta todo lo que siempre quiso saber sobre el arte dramático pero temía preguntar.

