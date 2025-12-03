Qu’est-ce que l’épigénétique ? par Daniel Ratel-Sanquer

Médiathèque Les trésors de Tolente Plouguerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-03 20:00:00

fin : 2025-12-03

Date(s) :

2025-12-03

L’épigénétique est l’ensemble des mécanismes qui modifient l’activité des gènes sans changer la séquence de l’ADN.

Ces modifications peuvent activer ou désactiver certains gènes, un peu comme un interrupteur, et sont influencées par l’environnement (alimentation, stress, pollution, etc.). Ces changements peuvent parfois être transmis lors de la division cellulaire, voire à la descendance.

Cette rencontre est associée au Plouguernethon. .

Médiathèque Les trésors de Tolente Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 37 13 75

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Qu’est-ce que l’épigénétique ? par Daniel Ratel-Sanquer Plouguerneau a été mis à jour le 2025-11-05 par OT PAYS DES ABERS