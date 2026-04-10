« Qu’est-ce que l’IA ? » – Conférence introductive et historique par Guillaume Gravier Chambre de Métiers et de l’Artisanat Rennes Vendredi 10 avril, 09h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit et ouvert à tous les adhérents de l’UTL Rennes (dans la limite des places disponibles).

Plongez au cœur de l’intelligence artificielle avec l’UTL Rennes : une journée d’échanges avec des experts, ouverte par la conférence « Qu’est-ce que l’IA ? » de Guillaume Gravier.

L’Université du Temps Libre (UTL) de Rennes vous donne rendez-vous pour une **journée exceptionnelle dédiée à l’intelligence artificielle**.

Vous vous interrogez sur les défis et les opportunités liés à l’IA ? Cet événement est l’occasion de rencontrer des experts et de participer à des échanges enrichissants.

Pour débuter la journée, ne manquez pas la conférence introductive et historique **« Qu’est-ce que l’IA ? »**, de 9h30 à 10h30, présentée par **Guillaume Gravier**, ancien directeur et chercheur au laboratoire IRISA.

Découvrez le [**programme complet sur le site de l’UTL**](https://www.utlrennes.fr/activites/journee-sur-le-theme-de-lintelligence-artificielle-sans-repas)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-10T09:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-10T17:00:00.000+02:00

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https://www.utlrennes.fr/activites/journee-sur-le-theme-de-lintelligence-artificielle-sans-repas

Chambre de Métiers et de l’Artisanat 1 rue de l’Alma à Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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