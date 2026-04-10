« Qu’est-ce que l’IA ? » – Conférence introductive et historique par Guillaume Gravier Chambre de Métiers et de l’Artisanat Rennes
« Qu’est-ce que l’IA ? » – Conférence introductive et historique par Guillaume Gravier Chambre de Métiers et de l’Artisanat Rennes vendredi 10 avril 2026.
« Qu’est-ce que l’IA ? » – Conférence introductive et historique par Guillaume Gravier Chambre de Métiers et de l’Artisanat Rennes Vendredi 10 avril, 09h00 Gratuit et ouvert à tous les adhérents de l’UTL Rennes (dans la limite des places disponibles).
Plongez au cœur de l’intelligence artificielle avec l’UTL Rennes : une journée d’échanges avec des experts, ouverte par la conférence « Qu’est-ce que l’IA ? » de Guillaume Gravier.
L’Université du Temps Libre (UTL) de Rennes vous donne rendez-vous pour une **journée exceptionnelle dédiée à l’intelligence artificielle**.
Vous vous interrogez sur les défis et les opportunités liés à l’IA ? Cet événement est l’occasion de rencontrer des experts et de participer à des échanges enrichissants.
Pour débuter la journée, ne manquez pas la conférence introductive et historique **« Qu’est-ce que l’IA ? »**, de 9h30 à 10h30, présentée par **Guillaume Gravier**, ancien directeur et chercheur au laboratoire IRISA.
Découvrez le [**programme complet sur le site de l’UTL**](https://www.utlrennes.fr/activites/journee-sur-le-theme-de-lintelligence-artificielle-sans-repas)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-10T09:00:00.000+02:00
Fin : 2026-04-10T17:00:00.000+02:00
1
https://www.utlrennes.fr/activites/journee-sur-le-theme-de-lintelligence-artificielle-sans-repas
Chambre de Métiers et de l’Artisanat 1 rue de l’Alma à Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- Match d’improvisation théâtrale Maison de quartier La Bellangerais Rennes 11 avril 2026
- MATCH D’IMPROVISATION Les Caucus t’adors VS les Sorties de Route Maison de quartier La Bellangerais Rennes 11 avril 2026
- MATCH D’IMPRO Maison de quartier Villejean Rennes 11 avril 2026
- ASTEREOTYPIE CABARET BOTANIQUE Rennes 12 avril 2026
- LES WAMPAS BRIEG GUERVENO CABARET BOTANIQUE Rennes 12 avril 2026