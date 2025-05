Qu’est-ce que tu préfères ? – Parc de Plaisance Orvault, 24 mai 2025 15:30, Orvault.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-24 15:30 – 16:30

Gratuit : oui En famille, Jeune Public, Tout public – Age minimum : 5 et Age maximum : 99

Par la compagnie CoucouCoolUn concert très rock’n’roll, ultra-actuel et ludique, mêlant beatbox, loopstations, manettes de Wii et autres trouvailles de geeks. Un véritable concert « musiques actuelles » pour toute la famille !Samedi 24 mai – 15h30 – parc de Plaisance – à partir de 5 ans – durée 50 minProgramme la bibliothèque dans la rue : https://www.orvault.fr/wp-content/uploads/2025/05/COM_A5_biblidanslarue-2.pdf

Parc de Plaisance Bois-St-Louis/Plaisance/Ferrière/Val d’Or Orvault 44700

02 51 78 98 60