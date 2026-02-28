Qu’est-ce qu’être une femme ? Averroès et la définition de l’humain L’Institut du Monde Arabe Paris France

La femme est-elle, pour Averroès, aussi humaine que l’homme? Peut-elle penser, participer à la vie de la cité et atteindre le même accomplissement que tout être humain? En interrogeant la place de la femme chez Averroès, on voit se dessiner une conception de l’humain où l’égalité n’exige pas l’effacement de la différence.

Cristina Cerami, historienne des philosophies ancienne et médiévale arabe.

À l’occasion des 900 ans de la naissance d’Averroès (Ibn Rushd, 1126-1198), l’Institut du monde arabe dédie l’édition 2025-2026 de Falsafa, les RDV de la philosophie arabe à cette figure majeure de la pensée universelle.

