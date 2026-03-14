Qu’est-ce qui bouge dans le ciel ? Café de l’Orme Biscarrosse

Qu’est-ce qui bouge dans le ciel ?

Café de l’Orme 296 Place Charles de Gaulle Biscarrosse Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20 2026-03-21

Pourquoi ne voit-on pas les mêmes étoiles en été et en hiver ?

Pour quelles raisons n’y a-t-il pas d’éclipse de soleil tous les ans ?

Pourquoi la lune n’apparait pas toutes les nuits au même endroit à la même heure ?

Pourquoi ?

Autant de questions auxquelles ces maquettes faites de bric et de broc peuvent vous donner des réponses très simples.

Tel est l’objectif de cette exposition commentée. .

Café de l’Orme 296 Place Charles de Gaulle Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine biscalab40@gmail.com

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English : Qu’est-ce qui bouge dans le ciel ?

L’événement Qu’est-ce qui bouge dans le ciel ? Biscarrosse a été mis à jour le 2026-03-11 par OT Grands Lacs