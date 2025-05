Qu’est-ce qui cloche ? enquête – Rouen, 22 juin 2025 14:00, Rouen.

1959, la cathédrale retrouve sa sonnerie. Horreur, on découvre que la Jeanne d’Arc, la plus imposante des cloches est une fausse… A vous de mener l’enquête à travers Rouen à la recherche de la cloche disparue…

Venez mener l’enquête et résoudre le mystère !

Dimanche 22 juin 2025

Départs des équipes 14h00, 14h15, 14h30, 14h45, 15h00

Gratuit.

Réservation obligatoire https://my.weezevent.com/quest-ce-qui-cloche-jeu-enquete

Rdv: Place de la Cathédrale

25 Place de la Cathédrale

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 08 32 40 accueil@rouentourisme.com

English : Qu’est-ce qui cloche ? enquête

in 1959, the cathedral was once again ringing. Then, to their horror, they discovered that Jeanne d?Arc, the most imposing of the bells, was a fake? It’s up to you to lead the investigation through Rouen in search of the missing bell?

Come and solve the mystery!

Sunday, June 22, 2025

Team departures: 2:00 pm, 2:15 pm, 2:30 pm, 2:45 pm, 3:00 pm

Free admission.

Reservations required: https://my.weezevent.com/quest-ce-qui-cloche-jeu-enquete

Rdv: Place de la Cathédrale

German :

1959 wird die Kathedrale wieder zum Läuten gebracht. Mit Schrecken wird entdeckt, dass die Jeanne d’Arc, die imposanteste Glocke, eine Fälschung ist Es liegt an Ihnen, die Ermittlungen in Rouen aufzunehmen und nach der verschwundenen Glocke zu suchen

Ermitteln Sie und lösen Sie das Geheimnis!

Sonntag, 22. Juni 2025

Abfahrt der Teams: 14.00 Uhr, 14.15 Uhr, 14.30 Uhr, 14.45 Uhr, 15.00 Uhr

Kostenlos.

Reservierung erforderlich: https://my.weezevent.com/quest-ce-qui-cloche-jeu-enquete

Treffpunkt: Place de la Cathédrale (Platz der Kathedrale)

Italiano :

nel 1959, la cattedrale tornò a suonare. Con orrore, scoprirono che Giovanna d’Arco, la più grande delle campane, era un falso? Spetta a voi guidare l’indagine attraverso Rouen alla ricerca della campana mancante?

Venite a risolvere il mistero!

Domenica 22 giugno 2025

Partenze delle squadre: 14.00, 14.15, 14.30, 14.45, 15.00

Ingresso libero.

Prenotazione obbligatoria: https://my.weezevent.com/quest-ce-qui-cloche-jeu-enquete

Punto di incontro: Place de la Cathédrale

Espanol :

en 1959, la catedral volvió a sonar. Para su horror, descubren que Juana de Arco, la mayor de las campanas, es falsa? Te toca a ti dirigir la investigación a través de Ruán en busca de la campana desaparecida?

Acompáñanos a resolver el misterio

Domingo 22 de junio de 2025

Salidas de los equipos: 14.00 h, 14.15 h, 14.30 h, 14.45 h, 15.00 h

Entrada gratuita.

Imprescindible reservar: https://my.weezevent.com/quest-ce-qui-cloche-jeu-enquete

Punto de encuentro: Place de la Cathédrale

L’événement Qu’est-ce qui cloche ? enquête Rouen a été mis à jour le 2025-05-09 par Office de tourisme Rouen tourisme