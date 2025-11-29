Qu’est-ce qui nous relie à notre enfance ? Salle des 3 mûriers Bléneau

Qu’est-ce qui nous relie à notre enfance ?

Par Héloïse Lhérété, directrice de la rédaction de Sciences Humaines. Il arrive qu’un pan entier de notre enfance ressurgisse en écoutant une musique ou en retrouvant un objet oublié. que nous apprennent ces moments ? .

Salle des 3 mûriers 31 Rue d’Hocquincourt Bléneau 89220 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 50 89 01 contact@utpf.net

