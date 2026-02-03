Qu’est-ce qui se cache dans mon verger ? Maison du Parc Perche en Nocé

Qu’est-ce qui se cache dans mon verger ?

Maison du Parc Courboyer Perche en Nocé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 14:30:00

fin : 2026-04-15 16:30:00

Date(s) :

2026-04-15

Le verger est un écosystème à part entière dont on connait peu de choses. La production de nos pommes qui permettent la confection de nos jus, cidres, calvados proviennent avant tout de multiples interactions du monde vivant.

Vous partirez à la découverte des petites bêtes indispensables à la production de pomme (insectes pollinisateurs,…) mais aussi aux petites bêtes considérées comme indésirables (papillons de nuit,…) et vous essaierez de comprendre les relations entre les différents organismes qui permettent de ne pas utiliser de traitements.

Prévoir bonnes chaussures

Réservation jusqu’à midi la veille

Gratuit .

Maison du Parc Courboyer Perche en Nocé 61340 Orne Normandie +33 2 33 25 70 10

