Qu’est-ce qui se trame dans une mare ? Saulxures

Qu’est-ce qui se trame dans une mare ?

Lieu précisé peu avant la sortie Saulxures Bas-Rhin

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-02-25 14:00:00

fin : 2026-02-25 16:00:00

Date(s) :

2026-02-25

Le 2 février c’est la journée mondiale des zones humides ! Pendant tout le mois de février, découvrez ces milieux extraordinaires et leurs bienfaits à travers un programme de sorties nature sur le bassin Bruche Mossig.

À cette occasion, la Communauté de Communes de la Vallée de la Bruche et l’association BUFO vous proposent de découvrir une mare et les amphibiens qui s’y trouvent. Équipement recommandé vêtements adaptés à une sortie de terrain, bottes à privilégier .

Lieu précisé peu avant la sortie Saulxures 67420 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 22 11 76 association@bufo-alsace.org

