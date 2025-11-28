Qu’est-ce qu’on attend pour être vieux ! Théâtre débat Salle Condé Confluence Sablons sur Huisne
Qu’est-ce qu’on attend pour être vieux ! Théâtre débat Salle Condé Confluence Sablons sur Huisne vendredi 28 novembre 2025.
Qu’est-ce qu’on attend pour être vieux ! Théâtre débat
Salle Condé Confluence Condé sur Huisne Sablons sur Huisne Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-28 14:00:00
fin : 2025-11-28
Date(s) :
2025-11-28
Théâtre débat Qu’est-ce qu’on attend pour être vieux !
L’ASEPT Normandie propose un spectacle musical gratuit interprété par la Compagnie Vol de Nuit, pour les séniors retraités à partir de 55 ans et permet de favoriser le regard que l’on porte sur l’avancée en âge.
Il n’est jamais trop tard pour bien vieillir!
Un goûter sera servi à l’issue du spectacle.
Pratique à la salle Condé Confluence à Condé-sur-Huisne Sur inscription auprès de la mairie de Sablons-sur-Huisne au 02 33 73 34 01. .
Salle Condé Confluence Condé sur Huisne Sablons sur Huisne 61110 Orne Normandie +33 2 33 73 34 01
English : Qu’est-ce qu’on attend pour être vieux ! Théâtre débat
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Qu’est-ce qu’on attend pour être vieux ! Théâtre débat Sablons sur Huisne a été mis à jour le 2025-11-03 par OT CdC Coeur du Perche