Qu’est-ce qu’on attend pour être vieux ! Théâtre débat Salle Condé Confluence Sablons sur Huisne

Qu’est-ce qu’on attend pour être vieux ! Théâtre débat

Salle Condé Confluence Condé sur Huisne Sablons sur Huisne Orne

Théâtre débat Qu’est-ce qu’on attend pour être vieux !

L’ASEPT Normandie propose un spectacle musical gratuit interprété par la Compagnie Vol de Nuit, pour les séniors retraités à partir de 55 ans et permet de favoriser le regard que l’on porte sur l’avancée en âge.

Il n’est jamais trop tard pour bien vieillir!

Un goûter sera servi à l’issue du spectacle.

Pratique à la salle Condé Confluence à Condé-sur-Huisne Sur inscription auprès de la mairie de Sablons-sur-Huisne au 02 33 73 34 01. .

Salle Condé Confluence Condé sur Huisne Sablons sur Huisne 61110 Orne Normandie +33 2 33 73 34 01

