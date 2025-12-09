Qu’est-ce qu’on fait là ? – Compagnie S – Saison Onyx Onyx Saint-Herblain

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-09 15:45 – 16:35

Gratuit : non 5 € à 20 € 5 € à 20 € Billetteries :labilletterie.theatreonyx.frà Onyx, 1 place Océane à St-Herblain, du lundi au vendredi de 12h45 à 18h Tout public, Jeune Public, En famille – Age minimum : 7 et Age maximum : 99

Théâtre dansé En prise au doute et submergés par leurs émotions contradictoires, Julie et William s’éparpillent un peu et se questionnent beaucoup. Est-ce que tout le monde est comme ça ? Ils se sont rencontrés par hasard. Et pourquoi ça marche ? L’alchimie entre les gens est curieuse et indéfinissable.En musique, en danse, à travers le texte, le chant, la cascade, autour d’un canapé, avec dérision et fantaisie, Julie et William nous confient leurs intimités, leurs sentiments, leurs indécisions, en allant chercher les vôtres. Écriture, mise en scène, interprétation : Julie Ollivier et William CourtaisChorégraphie : Julie OllivierMusique : William Courtais Durée : 50 min. Tout public à partir de 7 ans Représentations mardi 9 décembre 2025 à 15h45 et à 20h45dans le Club Onyx

Onyx Centre Saint-Herblain 44800

02 28 25 25 00 http://theatreonyx.fr/ billetterie.onyx@saint-herblain.fr https://www.theatreonyx.fr