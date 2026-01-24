« Qu’est-ce qu’on fait là ? » Esplanade Odette Nilès Indre

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-30 17:30 – 18:30

Gratuit : oui Tout public

Qui sommes-nous ? Où allons-nous ? Quelle est notre place ? Où est-elle ? Pourquoi sommes-nous en colère ? Qu’est-ce qui nous rend heureux ? Pourquoi choisir ? Quel est le sens de la vie ? Quelle direction prendre ?Avec dérision et fantaisie, la musique, la danse, le texte (et la cascade !) viennent apporter des réponses à ces questions philosophiques. Ou tentent de le faire. Car Julie et William se dispersent, s’éparpillent… Est-ce que tout le monde est comme ça ?Ecriture, mise en scène et jeu : Julie Ollivier et William Courtais.Dans le cadre de la saison culturelle de la Ville d’Indre SAMEDI 30 MAI / 17H30 (Durée : 50 min environ)Place Odette Nilès – Gratuit – Tout public

Esplanade Odette Nilès Indre 44610



