Qu’est ce qu’on va faire de Mémé ? – Les Voix du Nautilus / La Reine de Coeur Théâtre Monsigny Boulogne-sur-Mer

Qu’est ce qu’on va faire de Mémé ? – Les Voix du Nautilus / La Reine de Coeur Vendredi 19 décembre, 20h00 Théâtre Monsigny Pas-de-Calais

Tarifs D (7€ / 10€)

Début : 2025-12-19T20:00:00 – 2025-12-19T21:30:00

Cela fait plusieurs jours que les volets de mémé n’ont pas été fermés, que le courrier s’amoncelle dans la boîte aux lettres, qu’il n’y a plus d’allées et venues… Quand elles apprennent que mémé a disparu, ses filles et petites-filles arrivent ventre à terre pour élucider ce mystère… où est-elle donc passée ? Qu’est-ce qui lui a pris ? Est-elle partie en voyage ? A-t-elle perdu la raison ? Cette famille au parcours de vie hétéroclite va fouiller dans le passé de la grand-mère, découvrir des pans inconnus de la vie de celle-ci…

Les Voix du Nautilus

En 2023, un groupe d’usager.e.s du centre Social Nautilus a créé « Les Voix du Nautilus », un atelier de création de spectacle musical. Entre écriture, chant, théâtre, réalisation de décors et costumes, les participant.e.s découvrent et explorent toutes les facettes de la création. Encadrées par Noémie Capron, Marjorie Lorthioir et Denis Mignien, Les Voix du Nautilus ont présenté en 2023, Mesdames de la Halle, création inspirée par l’œuvre de Jacques Offenbach. En 2024, elles signent Portraits de Femmes, une création originale.

avec Michèle Bailleux, Claire Colasse, Marie-Claire Coppin, Edwige Dutertre, Frédérique Faustin, Stéphanie Fenot, Sylvianne Hippolite, Corine Lassalle, Maëlia Moreau, Sabrina Moulin, Christine Pruvost, July Van Sevendonck, Marjorie Lorthioir (Piano) Atelier encadré par Noémie Capron (chant), Marjorie Lorthioir (piano) et Denis Mignien (mise en scène) Production La Reine de Cœur, en partenariat avec le Nautilus – Centre Socio-Culturel

Théâtre, Rue Monsigny, 62200 Boulogne-sur-Mer

Tel : 03.21.87.37.15

Juillet et août : ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h

Septembre à juin : Ouvert du mardi au vendredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h

Théâtre Monsigny Rue Monsigny, 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France

THEÂTRE // MUSIQUE