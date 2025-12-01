Qu’est ce qu’on va faire de Mémé Saison Culturelle Théâtre Monsigny Boulogne-sur-Mer

Rue Monsigny Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais

Tarif : – –

Début : 2025-12-19

fin : 2025-12-19

2025-12-19

Cela fait plusieurs jours que les volets de mémé n’ont pas été fermés, que le courrier s’amoncelle dans la boîte aux lettres, qu’il n’y a plus d’allées et venues… Quand elles apprennent que mémé a disparu, ses filles et petites-filles arrivent ventre à terre pour élucider ce mystère… où est-elle donc passée ? Qu’est-ce qui lui a pris ? Est-elle partie en voyage ? A-t-elle perdu la raison ? Cette famille au parcours de vie hétéroclite va fouiller dans le passé de la grand-mère, découvrir des pans inconnus de la vie de celle-ci…

Les Voix du Nautilus

En 2023, un groupe d’usager.e.s du centre Social Nautilus a créé Les Voix du Nautilus , un atelier de création de spectacle musical. Entre écriture, chant, théâtre, réalisation de décors et costumes, les participant.e.s découvrent et explorent toutes les facettes de la création. Encadrées par Noémie Capron, Marjorie Lorthioir et Denis Mignien, Les Voix du Nautilus ont présenté en 2023, Mesdames de la Halle, création inspirée par l’œuvre de Jacques Offenbach. En 2024, elles signent Portraits de Femmes, une création originale.

Lieu Grande Salle du Théâtre

Durée 1h30

Spectacle pour les 7 ans et +

Mentions de prodution

avec Michèle Bailleux, Claire Colasse, Marie-Claire Coppin, Edwige Dutertre, Frédérique Faustin, Stéphanie Fenot, Sylvianne Hippolite, Corine Lassalle, Maëlia Moreau, Sabrina Moulin, Christine Pruvost, July Van Sevendonck, Marjorie Lorthioir (Piano) Atelier encadré par Noémie Capron (chant), Marjorie Lorthioir (piano) et Denis Mignien (mise en scène) Production La Reine de Cœur, en partenariat avec le Nautilus Centre Socio-Culturel .

Rue Monsigny Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 87 37 15

