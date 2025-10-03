Qu’est-ce qu’une alimentation végétalisée? Le rôle des soignant-es Atelier Paris

webinaire gratuit mais sur inscription obligatoire

Début : 2025-10-03T12:30:00 – 2025-10-03T13:30:00

Webinaire à destination des professionnel-le-s de santé

Nous vous invitons à participer à un webinaire dédié aux professionnel-l-es de santé (médecins, diététicien-nes, infirmier-eres, sages-femmes, pédiatres, etc.) qui présentera le rôle essentiel que nous pouvons jouer dans la transition vers une alimentation durable, nécessairement végétalisée.

Animé par :

Dr Sébastien Demange (MD, MPH, DipIBLM)

Médecin spécialiste en médecine générale et titulaire d’un Master en santé publique, le Dr Demange a effectué son stage de master au sein de l’Équipe de recherche en épidémiologie nutritionnelle. Sa thèse de médecine générale portait sur « La relation médecin-patient-e au regard du végétarisme : enquête nationale ». Il est également membre du conseil scientifique de l’ONAV et auteur de nombreux articles et positions scientifiques.

Rejoignez-nous pour échanger sur ce sujet important !

