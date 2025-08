QUEST OF THE INVISIBLE Saint-Jean-de-Védas

QUEST OF THE INVISIBLE Saint-Jean-de-Védas mercredi 5 novembre 2025.

QUEST OF THE INVISIBLE

1 Allée Joseph Cambon Saint-Jean-de-Védas Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-05

fin : 2025-11-05

Date(s) :

2025-11-05

La célèbre flûtiste, chanteuse et compositrice Naïssam Jalal réunit le pianiste brésilien Leonardo Montana et le contrebassiste franco-arménien Claude Tchamitchian dans une quête de l’Invisible, à la croisée des musiques mystiques extra-occidentales, traditionnelles et du jazz modal.

La célèbre flûtiste, chanteuse et compositrice Naïssam Jalal réunit le pianiste brésilien Leonardo Montana et le contrebassiste franco-arménien Claude Tchamitchian dans une quête de l’Invisible, à la croisée des musiques mystiques extra-occidentales, traditionnelles et du jazz modal.

Le silence y occupe une place centrale, le rythme mène toujours vers la transe dans une forme répétitive et hypnotique, et parfois, la voix vient prêter main-forte aux instruments pour entrer en contact avec l’Invisible, en le nommant.

Son album Quest of the Invisible, récompensé aux Victoires du Jazz 2019 dans la catégorie Album inclassable , témoigne de son audace et de son originalité. Naïssam Jalal est une artiste libre, une exploratrice des sons et des âmes, dont la musique nous invite à un voyage intérieur, à la découverte de soi et de l’Invisible qui nous entoure.

En partenariat avec le Koa Jazz Festival

Dès 8 ans 1h .

1 Allée Joseph Cambon Saint-Jean-de-Védas 34430 Hérault Occitanie +33 4 67 82 02 34

English :

Renowned flutist, singer and composer Naïssam Jalal joins Brazilian pianist Leonardo Montana and Franco-Armenian double bassist Claude Tchamitchian in a quest for the Invisible, at the crossroads of extra-Western mystical music, traditional music and modal jazz.

German :

Die berühmte Flötistin, Sängerin und Komponistin Naïssam Jalal vereint den brasilianischen Pianisten Leonardo Montana und den französisch-armenischen Kontrabassisten Claude Tchamitchian auf einer Suche nach dem Unsichtbaren, an der Schnittstelle zwischen außerwestlicher mystischer, traditioneller Musik und modalem Jazz.

Italiano :

Il celebre flautista, cantante e compositore Naïssam Jalal riunisce il pianista brasiliano Leonardo Montana e il contrabbassista franco-armeno Claude Tchamitchian in una ricerca dell’invisibile, all’incrocio tra musica mistica non occidentale, musica tradizionale e jazz modale.

Espanol :

El célebre flautista, cantante y compositor Naïssam Jalal reúne al pianista brasileño Leonardo Montana y al contrabajista franco-armenio Claude Tchamitchian en una búsqueda de lo Invisible, en la encrucijada de la música mística no occidental, la música tradicional y el jazz modal.

L’événement QUEST OF THE INVISIBLE Saint-Jean-de-Védas a été mis à jour le 2025-07-31 par 34 OT MONTPELLIER