Question de danse avec Sati Veyrunes KLAP Maison pour la Danse Kelemenis & Cie Marseille 3e Arrondissement

Mardi 16 décembre 2025 à partir de 19h. KLAP Maison pour la Danse Kelemenis & Cie 5 avenue Rostand Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Question De Danse projet en cours avec Sati Veyrunes.

En danse contemporaine, on connait les œuvres et les noms des chorégraphes, mais rarement ceux des interprètes. Pourtant, à travers les différentes incarnations qui donnent à voir ses multiples facettes, un interprète écrit aussi une œuvre, crée un paysage artistique spécifique.









Le projet de la flamboyante Sati Veyrunes interroge la création du point de vue de l’interprète, en deux temps de rencontre avec deux femmes chorégraphes de son choix. KLAP abrite son échange avec une artiste marquante de la scène hongroise, Adrienn Hód. Cette dernière focalise son travail sur la complexité et le radicalisme des expressions intimes, mettant à nu les constructions multicouches de l’identité personnelle. Alors qu’elles ne se connaissent pas, la chorégraphe suggère à la danseuse de recueillir et réactiver différents extraits de pièces créées entre 2011 et 2024.









Usuellement, un chorégraphe rassemble une équipe à partir de son concept. Faire l’inverse nous amuse toutes les deux. Que serait une pièce qui soit une sélection, par l’interprète, de matériaux chorégraphiques pré-existants, élaborés sur une période de dix années ? Un nouveau solo naît de ce désir de faire avec ce qui existe déjà.









Distribution







Chorégraphie Erna Ómarsdóttir et Adrienn Hód

Interprète Sati Veyrunes

Production déléguée et résidence La Ménagerie de verre, Paris Coproduction et résidence KLAP Maison pour la danse, Marseille ; Trafo, Budapest.







Spectacle de 30 mn, suivi d’une conversation. .

KLAP Maison pour la Danse Kelemenis & Cie 5 avenue Rostand Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 96 11 11 20 reservations@kelemenis.fr

English :

Question De Danse ongoing project with Sati Veyrunes.

German :

Question De Danse laufendes Projekt mit Sati Veyrunes.

Italiano :

Question De Danse, un progetto in corso con Sati Veyrunes.

Espanol :

Question De Danse, un proyecto en curso con Sati Veyrunes.

