Question de danse Exploreur et Etat sauvage KLAP Maison pour la Danse Kelemenis & Cie Marseille 3e Arrondissement

Mardi 23 septembre 2025 à partir de 19h. KLAP Maison pour la Danse Kelemenis & Cie 5 avenue Rostand Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Spectacle au Klap Maison de la Danse, suivi d’une conversation. Tout public à partir de 8 ans.

2 rencontres de chorégraphes, 2 spectacles suivis d’une conversation pour échanger sur leur création.









Exploreur de Sébastien Ly







Sébastien Ly convoque une métamorphose universelle : le passage de l’enfance au monde des adultes. Traversée entre théâtre, danse, poésie et musique live, expérience sensorielle et métaphorique, Exploreur interroge ce qui demeure en nous de l’enfance, ce lieu indompté où les objets prennent vie, où les gestes sont immédiats, où chaque instant contient une promesse de monde.





Au cœur de la scène, espace en mutation, une bâche s’anime à l’instar d’une membrane vivante, elle respire, se transforme, se soulève, révèle ou engloutit. Elle incarne l’instabilité, le chaos fécond de la découverte. En écho, l’écriture chorégraphique se nourrit de ruptures perpétuelles et de l’idée de la coexistence en un seul être de plusieurs présences simultanées.





Avec légèreté et une malicieuse espièglerie, le corps traversé par des états multiples oscille librement entre les registres de l’instabilité des éléments en jeu émerge une danse vivante, poreuse, ouverte à l’imprévu.





Distribution:



Chorégraphie Sébastien Ly

Musique Eliot Benoist

Danse Aurélien Labenne









Etat sauvage de Francesca Ziviani









Au centre d’un cercle que forme le public, Francesca Ziviani joue sa plongée vers un état originel enfoui. Comment retrouver un corps libre, débarrassé des codes sociaux, un corps connecté à son instinct, à sa vérité animale ?



Avec Etat sauvage, elle élabore un rituel archaïque que partage et amplifie un groupe de complices intervenant par vagues successives, tel une meute contribuant par l’exaltation à la transe. De cris en pulsations, la chorégraphe-danseuse invite à faire corps, ensemble, au fil d’une performance libératrice. L’exploration sensorielle prend appui sur le tremblement de percussions qui devient matière vivante, envahit l’espace, pénètre les corps et altère les perceptions.



Elle invite à plonger dans l’étrange familiarité de notre propre animalité, un territoire vibrant traversé par de mêmes pulsations vitales.







Distribution



Chorégraphe et interprète Francesca Ziviani

Interprète Chloé Beillevaire .

KLAP Maison pour la Danse Kelemenis & Cie 5 avenue Rostand Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Show at Klap Maison de la Danse, followed by a conversation. For all ages 8 and up.

German :

Aufführung im Klap Maison de la Danse, gefolgt von einem Gespräch. Für alle ab 8 Jahren.

Italiano :

Spettacolo alla Klap Maison de la Danse, seguito da una conversazione. Per tutti gli spettatori a partire dagli 8 anni.

Espanol :

Espectáculo en Klap Maison de la Danse, seguido de un coloquio. Para todos los públicos a partir de 8 años.

