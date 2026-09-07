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Questionnaire autour du patrimoine, Bibliothèque Ceccano, Avignon

samedi 19 septembre 2026 · Bibliothèque Ceccano · Avignon

Questionnaire autour du patrimoine, Bibliothèque Ceccano, Avignon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Bibliothèque Ceccano
Adresse
2bis rue Laboureur 84000 Avignon
Ville
84000 Avignon
Département
Vaucluse
Tarif
Entrée gratuite sur inscription

Questionnaire autour du patrimoine Samedi 19 septembre, 11h00, 15h00 Bibliothèque Ceccano Vaucluse

Entrée gratuite sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Découvrez le patrimoine en s’amusant ! Venez jouer seul ou en famille au questionnaire spécial Journées Européennes du Patrimoine ! A l’aide de votre téléphone ou d’une tablette, tentez de remporter le défi du meilleur connaisseur du patrimoine !

Bibliothèque Ceccano 2bis rue Laboureur 84000 Avignon Avignon 84000 Quartier Centre Ville Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 85 15 59 https://bibliotheques.avignon.fr/ https://www.facebook.com/avignon.bibliotheques/;https://www.instagram.com/avignonbibliotheques/;https://www.youtube.com/avignonbibliotheques;https://www.avignon.fr/les-equipements/les-bibliotheques;https://www.avignon.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheques.avignon.fr/contacts »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 90 85 15 59 »}] Horaires :
Mardi, jeudi et vendredi de 11h à 19h
Mercredi et samedi de 10h à 18h ORIZO : T1, arrêt Gare Centre • Ligne 4, 5, 6, 9, 11, C2, arrêt Gare Centre Cityzen République, Baladines (à proximité devant la boutique Orizo, arrêt « Agence Orizo ») • Ligne 4, 6, 9, 10, 11, 25, 26, arrêt Poste • Cityzen République, Baladines (à proximité devant la boutique Orizo, arrêt « Agence Orizo »)
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