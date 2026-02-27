Questionner l’injustice avec PACCO Caserne Mellinet/La Générale Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-19 19:00 –

Gratuit : oui Tout public

Dans le cadre des Semaines de l’Éducation Contre le Racisme et toutes les formes de discrimination, l’association propose la projection de la pièce de théâtre « Aimé Césaire, parole désenchainée » suivi d’échanges avec Annie Mothes, la dramaturge de la pièce.Entrée gratuite et vente de repas à prix libre.

Caserne Mellinet/La Générale Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000



