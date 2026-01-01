Questions agricoles Le Bourg Dompierre-sur-Besbre

Questions agricoles

Le Bourg Association Cistudes & Compagnie Dompierre-sur-Besbre Allier

Début : 2026-01-23 18:30:00

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-23

La plante face aux changements climatiques



1. Plantes, sociétés humaines et changements climatiques,



2. Fonctionnement de la plante face aux changements climatiques



Conférence gratuite proposée par Jean Colcombet, Directeur de Recherche à l’INRAE.

Le Bourg Association Cistudes & Compagnie Dompierre-sur-Besbre 03290 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 62 81 cistudesetcompagnie@gmail.com

English :

Plants and climate change:



1. Plants, human societies and climate change,



2. Plant function in the face of climate change



Free lecture by Jean Colcombet, Director of Research at INRAE.

