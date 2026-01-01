Questions agricoles Le Bourg Dompierre-sur-Besbre

Le Bourg Association Cistudes & Compagnie Dompierre-sur-Besbre Allier

Début : 2026-01-23 18:30:00
2026-01-23

La plante face aux changements climatiques

1. Plantes, sociétés humaines et changements climatiques,

2. Fonctionnement de la plante face aux changements climatiques

Conférence gratuite proposée par Jean Colcombet, Directeur de Recherche à l’INRAE.
Le Bourg Association Cistudes & Compagnie Dompierre-sur-Besbre 03290 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 62 81  cistudesetcompagnie@gmail.com

English :

Plants and climate change:

1. Plants, human societies and climate change,

2. Plant function in the face of climate change

Free lecture by Jean Colcombet, Director of Research at INRAE.

