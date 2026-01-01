Questions agricoles Le Bourg Dompierre-sur-Besbre
Questions agricoles
Le Bourg Association Cistudes & Compagnie Dompierre-sur-Besbre Allier
Début : 2026-01-23 18:30:00
fin : 2026-01-23
2026-01-23
La plante face aux changements climatiques
1. Plantes, sociétés humaines et changements climatiques,
2. Fonctionnement de la plante face aux changements climatiques
Conférence gratuite proposée par Jean Colcombet, Directeur de Recherche à l’INRAE.
Le Bourg Association Cistudes & Compagnie Dompierre-sur-Besbre 03290 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 62 81 cistudesetcompagnie@gmail.com
English :
Plants and climate change:
1. Plants, human societies and climate change,
2. Plant function in the face of climate change
Free lecture by Jean Colcombet, Director of Research at INRAE.
L’événement Questions agricoles Dompierre-sur-Besbre a été mis à jour le 2026-01-05 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire