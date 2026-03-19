Questions d’éthiques – Conversation avec Mazarine Pingeot Salle des thèses, Bâtiment P Rennes Jeudi 9 avril, 17h30 Ille-et-Vilaine

Sur inscription

Conférence le jeudi 9 avril 2026 de 17H30 à 19H30

Dans le cadre du séminaire Questions d’Éthique de l’école doctorale ELICCE (Collège doctoral de Bretagne), une **conversation avec Mazarine Pingeot**, Professeure agrégée en philosophie, enseignante à Science Po de Bordeaux, essayiste et romancière, est organisée le **jeudi 9 avril 2026 de 17H30 à 19H30.**

La conversation portera sur le livre _**De l’indifférence à la différence**_ de Mazarine Pingeot.

Cette conversation se tiendra dans la **salle des thèses, Bâtiment P sur le campus de Villejean** (Université Rennes 2).

La séance se déroulera en _présentiel_ et en _distanciel_.

Double inscription : Amethis (pour les doctorant·es) et lien Evento pour choix présentiel/distanciel : [https://evento.renater.fr/survey/seminaire-ethique-elicce-9-avril-2026-0sg828ql](https://evento.renater.fr/survey/seminaire-ethique-elicce-9-avril-2026-0sg828ql)

Le séminaire s’adresse tout particulièrement aux doctorant·es mais est ouvert à toutes et tous.

**Organisation**

[Emmanuelle.Borgnis-Desbordes@univ-rennes2.fr](mailto:Emmanuelle.Borgnis-Desbordes@univ-rennes2.fr)

UFR Sc Humaines, RpPsy, Recherches en psychopathologie et psychanalyse

[Jacques-Olivier.Begot@univ-rennes.fr](mailto:Jacques-Olivier.Begot@univ-rennes.fr)

UFR Philosophie, CAPhi, Centre Atlantique de Philosophie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-09T17:30:00.000+02:00

Fin : 2026-04-09T19:30:00.000+02:00

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Salle des thèses, Bâtiment P Place Recteur Henri le Moal, 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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