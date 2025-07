Questions Idiotes à la Librairie-Café l’Autre Rive à Berrien. Berrien

Questions Idiotes à la Librairie-Café l’Autre Rive à Berrien.

Lieu-dit Restidiou Braz Berrien Finistère

Tarif : – –

Début : 2025-07-22 19:00:00

2025-07-22

C’est faire entrer la fantaisie et la poésie dans notre vie. C’est une excursion dans les mots, où le héros nous prend par la main

pour partager des questions banales aux conséquences extraordinaires. Entre génie enfantin et refus des vérités établies, les personnages de ces histoires sont aussi des pionniers qui déjouent les évidences pour mieux réinventer le monde.

L’humour de Peter Bichsel sert un propos qui embrasse la totalité des êtres et des choses. Ce maître de la forme brève et de l’aphorisme au style faussement naïf fait tituber nos certitudes sur le monde. Entre Borges et Tardieu, Frisch et Michaux, un théâtre destiné à combler les grands enfants que nous sommes (et les petits aussi).

Prix libre sans réservation .

Lieu-dit Restidiou Braz Berrien 29690 Finistère Bretagne +33 2 98 86 94 05

