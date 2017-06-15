Questions pour un champion spécial Turquie et clôture du temps fort l’Archipel Fouesnant

Questions pour un champion spécial Turquie et clôture du temps fort

l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 14:30:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Alors que le temps fort Turquie organisé toute cette saison par la Médiathèque de Fouesnant touche à sa fin, jouons ensemble.

Le Club Questions pour un champion de Fouesnant-les Glénan propose de participer (sélection sur place parmi les adultes volontaires) ou d’assister à une séance de questions de culture générale (géographie, histoire, littérature…) autour de deux thèmes principaux la Turquie et la Bretagne.

Buzzer, adrénaline et parties en trois manches… C’est comme à la télévision !

+ Autour du jeu

La séance sera suivie d’un temps d’échange autour d’un goûter concocté par l’association quimpéroise CASFA (Collectif des Activités Sportives et Folkloriques d’Anatolie) pour terminer dans la joie et la gourmandise cette saison de rendez-vous consacrés à la Turquie. .

l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 2 98 51 14 14

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English : Questions pour un champion spécial Turquie et clôture du temps fort

L’événement Questions pour un champion spécial Turquie et clôture du temps fort Fouesnant a été mis à jour le 2026-02-11 par OT FOUESNANT LES GLENAN