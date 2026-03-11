Quête À la recherche des oeufs de Pâques ! Cité des Climats et vins de Bourgogne Mâcon

Quête À la recherche des oeufs de Pâques !

Cité des Climats et vins de Bourgogne 520 Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-04

La Cité des Climats et vins de Bourgogne se met aux couleurs de Pâques !

Grâce à un jeu de piste familial, retrouvez les oeufs de Pâques disséminés dans la Cité !

Un billet = un livret.

Muni d’un livret, vous parcourez la Cité (à l’intérieur et à l’extérieur) à la recherche d’indices.

Répondez correctement aux questions et repartez avec une surprise !

Durée environ 45 minutes.

L’activité peut être réalisée avec un seul livret par famille.

Cette activité n’inclut pas l’accès au parcours scénographique et n’est pas un jeu de rapidité.

Activité à faire en famille, en continu et en autonomie se déroulant sur les horaires d’ouverture de la Cité des Climats et vins de Bourgogne à Mâcon.

Activité entièrement sous la surveillance et la responsabilité des parents et accompagnateurs.

Moyens de paiement acceptés espèces, carte bancaire (hors American Express), chèques-vacances. .

Cité des Climats et vins de Bourgogne 520 Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté lea.phelippeau@citeclimatsvins.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Quête À la recherche des oeufs de Pâques !

L’événement Quête À la recherche des oeufs de Pâques ! Mâcon a été mis à jour le 2026-03-09 par Mission Tourisme Département 71