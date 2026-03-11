Quête À la recherche des oeufs de Pâques ! Cité des Climats et vins de Bourgogne Mâcon
Cité des Climats et vins de Bourgogne 520 Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny Mâcon Saône-et-Loire
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-19
La Cité des Climats et vins de Bourgogne se met aux couleurs de Pâques !
Grâce à un jeu de piste familial, retrouvez les oeufs de Pâques disséminés dans la Cité !
Un billet = un livret.
Muni d’un livret, vous parcourez la Cité (à l’intérieur et à l’extérieur) à la recherche d’indices.
Répondez correctement aux questions et repartez avec une surprise !
Durée environ 45 minutes.
L’activité peut être réalisée avec un seul livret par famille.
Cette activité n’inclut pas l’accès au parcours scénographique et n’est pas un jeu de rapidité.
Activité à faire en famille, en continu et en autonomie se déroulant sur les horaires d’ouverture de la Cité des Climats et vins de Bourgogne à Mâcon.
Activité entièrement sous la surveillance et la responsabilité des parents et accompagnateurs.
Moyens de paiement acceptés espèces, carte bancaire (hors American Express), chèques-vacances. .
Cité des Climats et vins de Bourgogne 520 Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté lea.phelippeau@citeclimatsvins.com
