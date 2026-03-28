Quête de Pâques au château de Bazoches Le bourg Bazoches

Quête de Pâques au château de Bazoches

Le bourg Château de Bazoches Bazoches Nièvre

Tarif : 5 – 5 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 09:30:00

fin : 2026-04-06 18:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Pendant le week-end de Pâques, les jeunes participants sont invités à parcourir les salles du château à la recherche des œufs de Pâques dissimulés tout au long du parcours de visite. En répondant correctement aux questions, chaque participant pourra repartir avec une petite surprise. Le livret-jeux est gratuit. Durée estimée environ 45 minutes. .

Le bourg Château de Bazoches Bazoches 58190 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 22 10 22 chateau.bazoches@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Quête de Pâques au château de Bazoches

L’événement Quête de Pâques au château de Bazoches Bazoches a été mis à jour le 2026-03-28 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs