Quête de Pâques au château de Bazoches Le bourg Bazoches
Quête de Pâques au château de Bazoches Le bourg Bazoches samedi 4 avril 2026.
Quête de Pâques au château de Bazoches
Le bourg Château de Bazoches Bazoches Nièvre
Tarif : 5 – 5 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 09:30:00
fin : 2026-04-06 18:00:00
Date(s) :
2026-04-04
Pendant le week-end de Pâques, les jeunes participants sont invités à parcourir les salles du château à la recherche des œufs de Pâques dissimulés tout au long du parcours de visite. En répondant correctement aux questions, chaque participant pourra repartir avec une petite surprise. Le livret-jeux est gratuit. Durée estimée environ 45 minutes. .
Le bourg Château de Bazoches Bazoches 58190 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 22 10 22 chateau.bazoches@wanadoo.fr
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English : Quête de Pâques au château de Bazoches
L’événement Quête de Pâques au château de Bazoches Bazoches a été mis à jour le 2026-03-28 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs
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