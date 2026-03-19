Quête de Printemps à la Ferme Pédagogique des Iriselles Ferme Pédagogique des Iriselles Jonchery-sur-Vesle
Quête de Printemps à la Ferme Pédagogique des Iriselles Ferme Pédagogique des Iriselles Jonchery-sur-Vesle samedi 4 avril 2026.
Quête de Printemps à la Ferme Pédagogique des Iriselles
Ferme Pédagogique des Iriselles 2 Rue des Chanvres Jonchery-sur-Vesle Marne
Tarif : 8.5 – 8.5 – 8.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 10:00:00
fin : 2026-04-06 17:30:00
Date(s) :
2026-04-04 2026-04-11
Tout public
Tic tac tic tac… Le printemps arrive !
La Ferme Pédagogique des Iriselles rouvre ses portes le 4 avril 2026 !
Pour fêter cela, ils ont créé un jeu de Printemps rien que pour vous !
Les enfants, partez à la recherche de votre animal totem. Lequel sera t-il ?
Réservation obligatoire. .
Ferme Pédagogique des Iriselles 2 Rue des Chanvres Jonchery-sur-Vesle 51140 Marne Grand Est fp.iriselles@gmail.com
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English : Quête de Printemps à la Ferme Pédagogique des Iriselles
L’événement Quête de Printemps à la Ferme Pédagogique des Iriselles Jonchery-sur-Vesle a été mis à jour le 2026-03-19 par Reims Tourisme & Congrès