Quête Interactive Le Secret de Sainte-Croix Chartreuse de Sainte-Croix-en-Jarez Sainte-Croix-en-Jarez

Quête Interactive Le Secret de Sainte-Croix

Chartreuse de Sainte-Croix-en-Jarez 4 place des portes Sainte-Croix-en-Jarez Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20

fin : 2025-01-04

Date(s) :

2025-12-20

Une enquête passionnante qui vous fera voyager au cours des huit siècles d’histoire de la Chartreuse de Sainte-Croix et vous immerger dans différents lieux incontournables du village grâce à la réalité augmentée et virtuelle.

Chartreuse de Sainte-Croix-en-Jarez 4 place des portes Sainte-Croix-en-Jarez 42800 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 20 20 81

English : The Secret of the Holy Cross Interactive Quest

This fascinating investigation will take you on a journey through the eight centuries of the history of the Chartreuse de Sainte-Croix, immersing you in the village’s key sites thanks to augmented and virtual reality.

