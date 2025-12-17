Quête Interactive Le Secret de Sainte-Croix Chartreuse de Sainte-Croix-en-Jarez Sainte-Croix-en-Jarez
Quête Interactive Le Secret de Sainte-Croix Chartreuse de Sainte-Croix-en-Jarez Sainte-Croix-en-Jarez samedi 20 décembre 2025.
Quête Interactive Le Secret de Sainte-Croix
Chartreuse de Sainte-Croix-en-Jarez 4 place des portes Sainte-Croix-en-Jarez Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20
fin : 2025-01-04
Date(s) :
2025-12-20
Une enquête passionnante qui vous fera voyager au cours des huit siècles d’histoire de la Chartreuse de Sainte-Croix et vous immerger dans différents lieux incontournables du village grâce à la réalité augmentée et virtuelle.
.
Chartreuse de Sainte-Croix-en-Jarez 4 place des portes Sainte-Croix-en-Jarez 42800 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 20 20 81
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : The Secret of the Holy Cross Interactive Quest
This fascinating investigation will take you on a journey through the eight centuries of the history of the Chartreuse de Sainte-Croix, immersing you in the village’s key sites thanks to augmented and virtual reality.
L’événement Quête Interactive Le Secret de Sainte-Croix Sainte-Croix-en-Jarez a été mis à jour le 2025-12-15 par Saint-Etienne Tourisme et Congrès