Quête jeune public | À la découverte des oiseaux de l’abbaye Route de Changé Yvré-l’Évêque

Quête jeune public | À la découverte des oiseaux de l’abbaye

Route de Changé Abbaye Royale de l’Epau Yvré-l’Évêque Sarthe

Tarif : – – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 11:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Quête de printemps À la découverte des oiseaux de l’abbaye

Du 11 au 26 avril (sauf les mardis) en autonomie entre 11h et 18h (dès 7 ans)

Distrait mais brillant, le Professeur Barnabé a oublié le nom d’un des oiseaux de l’abbaye.. Dans l’abbaye et son parc, des indices mystérieux vous attendent déchiffrez les rébus qu’il a laissés et collectez les lettres pour retrouver ce nom perdu. Ouvrez l’œil et laissez-vous guider par les oiseaux !

Sur réservation 02.43.84.22.29 | epau.accueil@sarthe.fr

Tarifs 3€ pour les participants. Accompagnant obligatoire (tarif droit d’entrée à l’abbaye)

____

Nouveauté L’OFFRE GOÛTER | 5€

Et si vous prolongiez le plaisir après l’atelier ou la quête ? Installez-vous au Café des Moines pour un moment gourmand et convivial !

Pour 5€ par personne, profitez d’une boisson chaude (thé, café ou chocolat) ou d’une boisson fraîche (jus de fruits ou sirop à l’eau 20 cl) d’une part de gâteau ou de deux boules de glace .

Route de Changé Abbaye Royale de l’Epau Yvré-l’Évêque 72530 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 84 22 29 epau.accueil@sarthe.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Quête jeune public | À la découverte des oiseaux de l’abbaye Yvré-l’Évêque a été mis à jour le 2026-03-27 par CDT72