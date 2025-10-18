Quête jeune public les champignons magiques Route de Changé Yvré-l’Évêque

Quête jeune public les champignons magiques

Route de Changé Abbaye Royale de l’Epau Yvré-l’Évêque Sarthe

Tarif : – – 7 EUR

Début : 2025-10-18 11:00:00

fin : 2025-11-02 17:30:00

2025-10-18

Quête Les champignons magiques

Du samedi 18 octobre au dimanche 2 novembre (sauf les mardis)

En autonomie de 11h00 à 17h30

Partez à la découverte de l’abbaye de façon ludique, en suivant la piste d’indices lors d’une quête qui vous mènera sur les pas de la Fée Mirabella, gardienne des champignons magiques. Une terrible bourrasque a dispersé à travers les différentes salles de l’abbaye, tous ses précieux champignons !

Réservation obligatoire, places limitées 02.43.84.22.29 | epau.accueil@sarthe.fr

Tarifs droit d’entrée à l’abbaye + 2,00€ pour les participants aux ateliers.

Accompagnant obligatoire (tarif droit d’entrée à l’abbaye) .

Route de Changé Abbaye Royale de l’Epau Yvré-l’Évêque 72530 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 84 22 29 epau.communication@sarthe.fr

