Quête MPAA/Saint-Germain Paris

Quête MPAA/Saint-Germain Paris samedi 15 novembre 2025.

Quête

questionne les différentes façons dont la vie se met en mouvement, se

transforme, et peut perpétuellement se recréer. Quels points communs

entre nos différentes quêtes ? Quels désirs nous poussent à avancer,

quels désirs se créent en chemin ? Quelles frustrations ? Et quelles

joies ? La pièce sonde ce qui nous meut et nous émeut en tant

qu’individu, mais aussi en tant qu’artiste, et interroge : quelles sont

ces quêtes qui animent nos vies ?

INSULAERIS

La

compagnie Insulaeris, née lors du premier confinement au printemps 2020

a été fondée par trois passionnées : Eléa LAURET BAUSSAY, Emilie DITTE

et Laura GARRO. C’est leur passion pour la danse et leur quête

d’échanges et de rencontres autour des arts du spectacle, et de la danse

en particulier, qui les ont rassemblées. Insulaeris créé des pièces

afin de les partager sur scène ainsi que sur les réseaux.

La Maison des Pratiques Artistiques Amateurs C’est un établissement culturel de la Ville de Paris qui a pour mission d’encourager, de développer et de valoriser les pratiques artistiques amateurs à l’échelle de Paris et du Grand Paris.

Une voie. Des voix. Et une question : quelles sont ces quêtes qui animent nos vies ?

Le samedi 15 novembre 2025

de 19h30 à 21h00

payant

Billetterie complice : 5, 10, 15, 20, 25 ou 30 euros au choix (placement libre).

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.

MPAA/Saint-Germain 4, rue Félibien 75006 Paris

+33146346858 saint-germain@mpaa.fr https://www.facebook.com/maisondespratiquesartistiquesamateurs