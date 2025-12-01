Quêtes des douceurs de Noël Commerces ville Tournus
samedi 20 décembre 2025
Quêtes des douceurs de Noël
Centre-ville Tournus Saône-et-Loire
2025-12-20 14:30:00
2025-12-21 17:30:00
2025-12-20
Partez pour une quête de douceurs à travers la ville et ses commerces ! Pour chaque enfant, un lot à gagner et un podium pour les plus chanceux ! Mais ce n’est pas tout, De nombreuses surprises vous attendent dans les rues illuminées de Tournus ! Mon petit doigt me dit que le Père Noël sera peut-être là , mais chut ! Venez en famille pour un moment magique et ludique avant Noël ! .
Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
Quêtes des douceurs de Noël
