Qui a peur des fantômes?, Villa Bernasconi, Lancy

Qui a peur des fantômes? 23 – 27 février Villa Bernasconi

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-23T14:00:00+01:00 – 2026-02-23T17:00:00+01:00

Fin : 2026-02-27T14:00:00+01:00 – 2026-02-27T17:00:00+01:00

Ils apparaissent et disparaissent. Sacrés fantômes ! Où se cachent-ils ?

Depuis peu, la Villa Bernasconi semble habitée par une belle bande de spectres habillés. En compagnie de l’artiste Rachel Deville, les enfants dessinent, plient, collent et découpent du papier. Le but : attraper ces farceurs par le bout de leur drap !

Equipé·es de fusains, lavis et gouache, les participant·es expérimentent différentes techniques pour faire apparaître l’invisible sur, entre et à travers les différentes couches de papier.

Du lundi 23 au vendredi 27 février, 14h à 17h

Dès 7 ans

Portes ouvertes de l’atelier le vendredi dès 16h30

Sur inscription auprès de a.meyer@lancy.ch ou par téléphone au 022 706 16 08

50 CHF pour les 5 jours

Goûter offert

Cet atelier a lieu dans le cadre de l’exposition Stitches: A Haunted House and Other Ghost Stories à la Villa Bernasconi (21.01-22.03.2026)

Villa Bernasconi Route du Grand-Lancy 8 1212 Grand-Lancy Lancy 1212 Petit-Lancy Genève

Atelier des vacances avec Rachel Deville

Ville Bernasconi