Qui a peur des sorcières ? Château des ducs de bretagne – musée d’histoire de Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-08 11:00 – 12:30

Gratuit : oui Gratuit pour les conférences – Visite famille et atelier : de 2,50€ à 12€ Entrée gratuite pour les conférences, dans la limite des places disponiblesChâteau des ducs de Bretagne, Bâtiment des expositions Visite famille et atelier :Durée 1h30Pour familles avec enfants à partir de 7 ansTarifs : de 12€ à 2,50€ – Gratuit pour les moins de 7 ansRéservation sur chateaunantes.fr Tout public

Conférences : 06.03.26 de 18h30 à 20hSorcières et sorciers. Histoire et mythes. Lettre aux jeunes féministes, par Michelle Zancarini-Fournel 07.03.26 de 14h30 à 16hLa Sorcière au bûcher. Fanatisme religieux et antiféminisme, par Robert Muchembled 07.03.26 de 16h30 à 18hLes Sorcières en ville, par Maryse Simon Visite famille et atelier 07.03.26 à 14h & 08.03.26 à 11hLe stéréotype de la sorcièreEn partenariat avec l’association iki ikiVisite puis atelier ludique et artistique autour de quelques œuvres choisies de l’exposition, pour se questionner sur les préjugés et aborder l’égalité avec les plus jeunes. Il s’agit de réfléchir sur la figure de la sorcière, qui offre une représentation du féminin très stéréotypée, et qui participe à la transmission de messages très différents quant à la place de chacun et chacune, fille ou garçon, dans notre société.

Château des ducs de bretagne – musée d’histoire de Nantes Nantes 44000

0811464644 http://chateaunantes.fr



