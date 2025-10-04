« Qui a refroidi Lemaure ? » Exposition et expérience interractive La Médiathèque Donville-les-Bains

« Qui a refroidi Lemaure ? » Exposition et expérience interractive

La Médiathèque 2 Rue de la Passardière Donville-les-Bains Manche

Début : Vendredi 2025-10-04

fin : 2025-10-30

2025-10-04

Ce matin-là, au 26 rue Dampierre, un jeune homme est retrouvé défenestré. Parmi les cinq occupants de l’immeuble, de la concierge à la petite vieille, du couple parfait au voisin de palier, personne n’a rien vu. Suicide, meurtre, que s’est-il passé ? Séraphin Limier, légende de la PJ, vous engage comme inspecteur stagiaire.

Muni d’une tablette interactive, venez arpenter les lieux de l’intrigue, collecter les indices, interroger les témoins… Nul doute qu’à l’issue de cette enquête vous tiendrez le coupable ! Cette aventure interactive vous invite à entrer dans une fiction pour en devenir l’un des protagonistes.

Une expérience d’un nouveau genre à vivre en solo, en tandem, en famille… Pour jeunes (à partir de 13 ans) et adultes.

Accessible sur les horaires d’ouverture de la médiathèque. .

La Médiathèque 2 Rue de la Passardière Donville-les-Bains 50350 Manche Normandie +33 2 33 51 79 31 mediatheque@donville.fr

