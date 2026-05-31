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« Qui a tué Henri Müller ? » une enquête de l’inspecteur B., La julienne, Plan-les-Ouates

« Qui a tué Henri Müller ? » une enquête de l’inspecteur B., La julienne, Plan-les-Ouates

« Qui a tué Henri Müller ? » une enquête de l’inspecteur B., La julienne, Plan-les-Ouates samedi 22 août 2026.

Lieu : La julienne

Adresse : 116 route de Saint-Julien

Ville : 1228 Plan-les-Ouates

Début : samedi 22 août 2026

Fin : samedi 22 août 2026

Tarif : CHF 80.- (adulte) / CHF 40.- (enfant dès 14 ans)

« Qui a tué Henri Müller ? » une enquête de l’inspecteur B. Samedi 22 août, 19h30 La julienne

CHF 80.- (adulte) / CHF 40.- (enfant dès 14 ans)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-22T19:30:00+02:00 – 2026-08-22T22:30:00+02:00
Fin : 2026-08-22T19:30:00+02:00 – 2026-08-22T22:30:00+02:00

Un dîner-spectacle proposé par la compagnie UB, avec Lia Léveillé, Valérie Tacheron, Lionel Perrinjaquet et Vincent Buclin.
Intrigue : Le 31 décembre 2010, dans un chalet isolé, Henri Müller est assassiné. Trois suspects, mais aucune preuve apparente. L’affaire n’a jamais été élucidée. Venez revivre cette soirée du 31 décembre 2010 et découvrez les preuves que la police n’a pas trouvées.
Soyez attentifs, tout va se passer devant vos yeux.
Dîner-spectacle : boissons incluses (vin et eau), option végétarienne disponible.
Repas concocté par PRO Entreprise avec entrée/plat/dessert.

La julienne 116 route de Saint-Julien Plan-les-Ouates 1228 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/fr-ch/shop/programmation-a-la-julienne-XXQLYFWTLM »}] [{« link »: « https://infomaniak.events/fr-ch/shop/programmation-a-la-julienne-XXQLYFWTLM »}]
Dîner-spectacle dans le cadre de La julienne vous ouvre ses portes !

Nathalie Mastail-Hirosawa

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