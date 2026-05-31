« Qui a tué Henri Müller ? » une enquête de l’inspecteur B., La julienne, Plan-les-Ouates

« Qui a tué Henri Müller ? » une enquête de l’inspecteur B. Samedi 22 août, 19h30 La julienne

CHF 80.- (adulte) / CHF 40.- (enfant dès 14 ans)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-22T19:30:00+02:00 – 2026-08-22T22:30:00+02:00

Fin : 2026-08-22T19:30:00+02:00 – 2026-08-22T22:30:00+02:00

Un dîner-spectacle proposé par la compagnie UB, avec Lia Léveillé, Valérie Tacheron, Lionel Perrinjaquet et Vincent Buclin.

Intrigue : Le 31 décembre 2010, dans un chalet isolé, Henri Müller est assassiné. Trois suspects, mais aucune preuve apparente. L’affaire n’a jamais été élucidée. Venez revivre cette soirée du 31 décembre 2010 et découvrez les preuves que la police n’a pas trouvées.

Soyez attentifs, tout va se passer devant vos yeux.

Dîner-spectacle : boissons incluses (vin et eau), option végétarienne disponible.

Repas concocté par PRO Entreprise avec entrée/plat/dessert.

Réservation en ligne indispensable.

Pas de paiement sur place.

Fermeture des réservations le 16 août à 20h.

Pas d’annulation ni de remboursement passé cette date.

La julienne 116 route de Saint-Julien Plan-les-Ouates 1228 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/fr-ch/shop/programmation-a-la-julienne-XXQLYFWTLM »}] [{« link »: « https://infomaniak.events/fr-ch/shop/programmation-a-la-julienne-XXQLYFWTLM »}]

Dîner-spectacle dans le cadre de La julienne vous ouvre ses portes !

Nathalie Mastail-Hirosawa