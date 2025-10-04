Qui a tué le professeur Oak ? Médiathèque de Gonfreville l’Orcher Gonfreville-l’Orcher

Qui a tué le professeur Oak ? Samedi 4 octobre, 10h00 Médiathèque de Gonfreville l’Orcher Seine-Maritime

Appelez-nous au 02 35 13 16 67 pour plus d’info !

Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T17:00:00

Fin : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T17:00:00

Réalisez un voyage en 1923 pour découvrir l’histoire du Professeur Oak, un vendeur de produits miracles. Alors qu’il organise une soirée pour présenter sa nouvelle création, une terrible tempête s’abat sur la région de Londres obligeant les invités du Professeur à rester dans son manoir pour la nuit. Le lendemain matin, le Professeur est retrouvé assassiné dans son bureau. Le coupable est forcément parmi les neuf personnes présentes mais qui est-il ? À vous de le retrouver !

Cette exposition‐enquête propose de résoudre le crime dans l’esprit d’un Cluedo à taille réelle. Suspects, décors et scène de crime… À découvrir entre amis ou en famille, à partir de 9 ans.

(animation proposée en partenariat avec la Médiathèque départementale de Seine Maritime)

Médiathèque de Gonfreville l'Orcher rue pierre glénisson, 76700 Gonfreville l'Orcher Gonfreville-l'Orcher 76700 Seine-Maritime Normandie 0235131667

Livres, films, jeux , séries, musique, magazines : il y a forcément quelque chose pour vous !

Un programme d’animations riche et varié en direction des tout-petits, des jeunes, de la famille, des adultes vous est proposé chaque trimestre : ateliers, contes, soirées à thème, mini concerts, causeries thématiques, diffusions de films… L’entrée de la médiathèque se situe sur l’esplanade de la Pointe de Caux. Un parking gratuit est à disposition à l’arrière de la médiathèque (rue Pierre Glénisson). La structure est aussi desservie par les lignes de bus C2, 10 et 17 (arrêt Pl. Colombier).

© Sharewood Anim’