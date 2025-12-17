Qui a tué l’insolente Marie ?, avec Mathilde Beaussault Bibliothèque des Champs Libres – 5e étage Rennes Vendredi 6 février 2026, 16h30 Ille-et-Vilaine

gratuit

« Les saules » est le premier polar, à l’univers âpre et envoutant de Mathilde Beaussault, pour lequel l’autrice a puisé dans ses souvenirs d’enfance.

Après un meurtre, l’intrigue se déroule dans un village breton pendant les années 80, autour de Marguerite, fille d’agriculteurs, mutique et moquée, qui « a tout vu ». Inspirée par

Sandrine Collette ou James Ellroy, l’autrice compose une peinture sociale sans concession d’une petite communauté rurale où chacun s’épie, et où personne n’est ni complètement noir ni complètement blanc.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-06T16:30:00.000+01:00

Fin : 2026-02-06T17:30:00.000+01:00

Bibliothèque des Champs Libres – 5e étage Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



