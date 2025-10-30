Qui dit 31 octobre dit Halloween Maison des Huiles d’olive et Olives de France Nyons

Qui dit 31 octobre dit Halloween Maison des Huiles d’olive et Olives de France Nyons jeudi 30 octobre 2025.

Qui dit 31 octobre dit Halloween

Maison des Huiles d’olive et Olives de France 40 Place de la Libération Nyons Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-30 10:30:00

fin : 2025-10-30 14:30:00

Date(s) :

2025-10-30

Ateliers cupcakes d’Halloween à 10h30

Ateliers savons d’Halloween à 14h30

Recettes à découvrir en avant première dans notre atelier du 25 octobre

.

Maison des Huiles d’olive et Olives de France 40 Place de la Libération Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 41 02 olive.nyonsaoc@orange.fr

English :

Halloween cupcake workshops at 10:30am

Halloween soap workshops at 2:30 pm

Recipes to be previewed in our October 25 workshop

German :

Workshops zu Halloween-Cupcakes um 10:30 Uhr

Halloween-Seifen-Workshops um 14:30 Uhr

Rezepte, die Sie vorab in unserem Workshop am 25. Oktober entdecken können

Italiano :

Laboratori di cupcake di Halloween alle 10.30

Laboratorio di sapone di Halloween alle 14.30

Ricette in anteprima al nostro laboratorio del 25 ottobre

Espanol :

Talleres de magdalenas de Halloween a las 10.30 h

Taller de jabones de Halloween a las 14.30

Recetas en primicia en nuestro taller del 25 de octubre

L’événement Qui dit 31 octobre dit Halloween Nyons a été mis à jour le 2025-10-14 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale