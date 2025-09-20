Qui est-ce ? Enquête dans les Thermes d’Entrammes Entrammes

Qui est-ce ? Enquête dans les Thermes d’Entrammes Entrammes samedi 20 septembre 2025.

Qui est-ce ? Enquête dans les Thermes d’Entrammes

10 Place de l’Église Entrammes Mayenne

Le samedi 21 et le dimanche 22 septembre de 14h à 18h, les Thermes gallo-romains d’Entrammes vous proposent une visite guidée pas comme les autres, entre Histoire et mystère !

Il y a bien longtemps, une étrange mésaventure a bouleversé ces lieux. Un scandale dont on ne connaît toujours pas l’auteur… Aquilius, la mascotte des thermes, a besoin de votre aide pour lever le voile sur ce mystère !

Pendant la visite guidée, les participants, petits et grands, pourront jouer à une version historique et ludique du “Qui est-ce ?”.

Des questions sont accessibles en ligne sur smartphone, via la plateforme Wivisites, tout au long du parcours. Chaque bonne réponse permet de collecter des indices et d’éliminer les suspects… jusqu’à trouver le fauteur de trouble !

Un rendez-vous gratuit, insolite et idéal pour vivre l’Histoire autrement.

À découvrir seulement le temps d’un week-end à Entrammes ! .

10 Place de l’Église Entrammes 53260 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 98 00 25 communication@mairie-entrammes.fr

English :

On Saturday 21st and Sunday 22nd September from 2pm to 6pm, the Gallo-Roman thermal baths of Entrammes offer a guided tour unlike any other, combining history and mystery!

German :

Am Samstag, den 21. und Sonntag, den 22. September von 14 bis 18 Uhr bieten die gallo-römischen Thermen von Entrammes eine ganz besondere Führung zwischen Geschichte und Mysterium!

Italiano :

Sabato 21 e domenica 22 settembre, dalle 14.00 alle 18.00, le terme gallo-romane di Entrammes offrono una visita guidata diversa dalle altre, con un mix di storia e mistero!

Espanol :

El sábado 21 y el domingo 22 de septiembre, de 14:00 a 18:00, las termas galo-romanas de Entrammes le proponen una visita guiada inédita, mezcla de historia y misterio

