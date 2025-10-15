Qui est là ? Oignies

rue Alain Bashung Oignies Pas-de-Calais

Spectacle en famille

Ce solo chorégraphique nous plonge dans une expérience visuelle et musicale en clair-obscur.

Sous une grande bâche phosphorescente, un corps apparaît, disparaît, se transforme au rythme des sons et des lumières. Tantôt insecte, tantôt statue ou planète, il devient surface de projection pour nos imaginaires. Dans ce théâtre de métamorphoses, les frontières se troublent passant d’une présence à l’absence et de la lumière à l’obscurité.

Oscillant entre la danse, l’illusion d’optique et l’installation plastique, ce solo tout en sensation invite petits et grands à se laisser emporter dans un jeu d’apparitions sensibles et poétiques, où chacun est convié à participer à la création d’un monde mouvant. .

rue Alain Bashung Oignies 62590 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 08 08 00 billetterie@9-9bis.com

English :

Family show

German :

Familienaufführung

Italiano :

Spettacolo per famiglie

Espanol :

Espectáculo familiar

