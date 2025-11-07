Qui est Monsieur Schmitt ? Sébastien Thiery Théâtre du Carré Rond Marseille 6e Arrondissement

Qui est Monsieur Schmitt ? Sébastien Thiery

Du vendredi 7 au samedi 8 novembre 2025 de 20h30 à 22h15.

Dimanche 9 novembre 2025 à partir de 16h.

Du vendredi 6 au samedi 7 mars 2026 à partir de 20h30.

Dimanche 8 mars 2026 à partir de 16h. Théâtre du Carré Rond 23 rue des Trois Rois Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Monsieur et Madame Bélier sont en train de dîner dans leur appartement, quand le téléphone sonne.

Or, les Bélier ne sont pas abonnés au téléphone. On demande un certain Monsieur Schmitt…



…Les Bélier, ahuris, réalisent alors qu’ils ne se trouvent pas chez eux, ils sont donc enfermés dans l’appartement d’un autre. Mais tout semble prouver qu’ils sont bien Monsieur et Madame Schmitt, la panique s’installe. Le cauchemar ne fait que commencer…

Qui est fou ? Qui détient la vérité ? Lui ? Les autres ? Qui est Monsieur Schmitt ?! .

Théâtre du Carré Rond 23 rue des Trois Rois Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Monsieur and Madame Bélier are having dinner in their apartment when the telephone rings.

But the Béliers don’t have a telephone. The caller is Monsieur Schmitt…

German :

Herr und Frau Widder essen gerade in ihrer Wohnung zu Abend, als das Telefon klingelt.

Die Familie Bélier hat jedoch kein Telefon abonniert. Es wird nach einem gewissen Herrn Schmitt gefragt…

Italiano :

I coniugi Bélier stanno cenando nel loro appartamento quando squilla il telefono.

Ma i Bélier non hanno il telefono. Chiedono di Monsieur Schmitt…

Espanol :

El Sr. y la Sra. Bélier están cenando en su piso cuando suena el teléfono.

Pero los Bélier no tienen teléfono. Preguntan por Monsieur Schmitt…

