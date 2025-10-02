Qui est qui ? Saumur
Qui est qui ? Saumur jeudi 2 octobre 2025.
Qui est qui ?
19 21 rue Jean Ackerman Saumur Maine-et-Loire
Tarif :
Date :
Début : 2025-10-02 18:45:00
fin : 2025-10-02
Date(s) :
2025-10-02
Dans la profondeur des caves troglodytiques de la maison Veuve Amiot, amusez-vous à retrouver 8 femmes en vous aidant des indices dissimulés dans de petites mises en scènes évocatrices créées pour l’occasion par la metteuse en scène Aurélie Derussé.
19 21 rue Jean Ackerman Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 14 14 visites.saumur@veuve-amiot.com
English :
In the depths of the troglodytic cellars of the Maison Veuve Amiot, have fun finding 8 women with the help of clues hidden in evocative scenes created for the occasion by director Aurélie Derussé.
German :
In den tiefen Höhlenkellern des Hauses Veuve Amiot können Sie sich auf die Suche nach 8 Frauen begeben, indem Sie sich auf Hinweise verlassen, die in kleinen, stimmungsvollen Szenen versteckt sind, die von der Regisseurin Aurélie Derussé für diesen Anlass geschaffen wurden.
Italiano :
Nelle profondità delle cantine trogloditiche della Maison Veuve Amiot, divertitevi a trovare 8 donne con l’aiuto di indizi nascosti in suggestive scenette create per l’occasione dalla regista Aurélie Derussé.
Espanol :
En las profundidades de las bodegas trogloditas de la Casa Veuve Amiot, diviértase encontrando a 8 mujeres con la ayuda de pistas escondidas en pequeñas escenas evocadoras creadas para la ocasión por la directora Aurélie Derussé.
L’événement Qui est qui ? Saumur a été mis à jour le 2025-09-06 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME